Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Burdur'da ziyaretlerde bulundu
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Burdur'da ziyaretlerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Burdur'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Burdur'a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Burdur'a geldi.

Bozkurt Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı devam eden 655 konut, 41 dükkandan oluşan sosyal donatı alanını inceleyen Kurum, yetkililerden inşaat hakkında bilgi aldı.

Örnek bir daireyi gezdikten sonra Burdur Valiliğine geçen Kurum'a milli sporcu Gökçenur Tarhan, çiçek takdim etti.

Valilik Şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ali Arslantaş ile makamında bir süre görüşen Kurum, Burdur'a yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Buradan AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret eden Kurum, Başkan Volkan Mengi ve partililerle bir araya geldi.

Sonrasında Salda Gölü'ne hareket eden Kurum'a, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur da eşlik ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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