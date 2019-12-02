Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

02.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:36
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında 'nın başkenti 'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı , BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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