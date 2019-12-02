Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
02.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:36
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü