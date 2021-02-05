Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (2)

ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilecik'te katıldığı il koordinasyon toplantısının ardından Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, kente yapılacak millet bahçesiyle ilgili bilgiler vererek, "Cihana hükmeden büyük bir medeniyetin, imparatorluğun doğduğu topraklardayız, Şeyh Edebali'nin, Ertuğrul Gazi'nin memleketi Bilecik'te bulunmaktan büyük bir şeref ve onur duyuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak burada yerel yönetimlerimiz, valiliğimiz ile Bilecik'imiz için, ata toprağı için neler yapabiliriz istişaresini yapmak adına buraya geldik. Bu çerçevede hem tarihi, kültürel değerlerimizi korumak hem de Bilecik'i bulunduğu noktadan çok daha yukarıya çekecek adımları atmak için hep birlikte istişarelerde bulunduk. Şu anda içinde bulunduğumuz Şeyh Edebali'mizin Türbesi'nin alanında ve hemen yanı başında Osmanlı'nın ilk kurulduğu toprakların üzerindeyiz. Bu vesile ile Şeyh Edebali Türbesi ile başlayıp ki burasının bir kısmı arkeolojik SİT alanı, bir kısmı da doğal SİT alanı, buradan başlayıp Çakırpınar Köprüsü'ne kadar yaklaşık 2,7 kilometrelik alanda 250 bin metrekarelik alanı Bilecik'imize bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz. Bu çerçevede bu alanın tamamını hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade etmeden tarihi, kültürüyle o medeniyeti, o ruhu hissedebilmek adına vatandaşlarımızın geldiği zaman burada yürüyüş yollarında o tarihi mekanları net bir şekilde izleyip görebilecek, yürüyüş yollarıyla dinlenme alanlarıyla çok önemli bir millet bahçesini inşallah Bilecik'imize kazandırıyor olacağız. İmalatı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yapıp, Bilecikli vatandaşlarımıza inşallah teslim ediyor olacağız" dedi.

'BİLECİK BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ'

Bilecik'in birinci derece deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Bakan Kurum, 573 bin metrekarelik alanda İstiklal ve Selöz mahallelerinin hemen yanındaki bölgeye 'rezerv yapı alanı' yapacaklarını söyledi. Bakanlık olarak şehrin deprem riski altındaki bölgelerde çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "Daha sağlam, daha güvenli bölgeye geçmesi gereken konutlara ilişkin TOKİ eliyle rezerv konutlar üreteceğiz. İlk etapta burada 500 rezerv konut üreteceğiz ve etaplar halinde şehrin içinde kalmış tarihini, kültürünü gün yüzüne çıkartacağımız projeleri gerçekleştireceğimiz alanlarda bulunan vatandaşlarımızı mağdur etmeden, onların rızası çerçevesinde Şeyh Edebali'nin sözlerinden hareketle burada onların rızasını, gönlünü alarak inşallah bu dönüşüm sürecini de etaplar halinde yapmak istiyoruz. Bu çerçevede bu alanı da rezerv alan ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.

Millet bahçesi projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nın da içinde bulunduğu kamu binalarının taşınacağını anlatan Bakan Kurum, "Cumhuriyet Meydanı'na ilişkin daha önce de açıkladığımız gibi 30 bin metrekarelik bir alan, tabi bizim hedefimiz, şehrin içindeki o sürdürülebilirliği sağlamak. Şeyh Edebali Türbesi ile başlayıp, Jandarma'nın ve Özel İdare'nin içinde bulunduğu alanları şehrin gelişimine uygun olarak planlayacağız. Bu çerçevede gerek millet bahçesi noktasında gerek kamu binalarının yapımı noktasında bu alanları kullanmak ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak yerleşim alanları oluşturmak suretiyle Bilecik'in inşasını biz de atalarımızın torunları olarak hep birlikte yapmak istiyoruz. Millet bahçesi alanında eski tarihi valilik binamızın kalacağı, etrafında meydan düzenlemesi ve yine vatandaşlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın bu alanda dinlenebileceği alanların olduğu projeyi de Bilecik'e kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

SÖĞÜT OBA KENT PROJESİ'NE 2 MİLYON HİBE

Söğüt ilçesinde 74 bin metrekarelik alana yapılması planlanan Oba Kent Projesi hakkında da konuşan Bakan Kurum, "Diğer tarihi değerimiz Söğüt ilçemize ise Gençlik ve Spor Bakanlığımızca gerçekleştirilecek olan Oba Kent Projemiz var. Bu projenin yapımı için Hazine mülkiyetinde 74 bin metrekarelik alanının tahsisini bakanlığımızla gerçekleştirdik. Yine Söğüt ilçemize vatandaşlarımızın gelerek oradaki tarihi mekanlardan faydalanabilmesi adına da bir millet bahçesini de ilçemizde gerçekleştiriyor olacağız. Buraya ilk etapta 2 milyon lira hibe desteği vereceğiz. Şeyh Edebali vadisine bırakılan atık sularla ilgili de İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığı ile yaklaşık 26 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek ve bu vadiye bırakılan atık suların bertaraftı ve yine atık su arıtma tesisinin ihyasını Bilecik Belediyemiz, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile birlikte yürütüyor olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı