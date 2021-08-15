Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ayancık'ta incelemelerde bulundu
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ayancık'ta incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ayancık'ta incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk etapta selden zarar gören tüm ailelerimize üçer bin lira yardım yapacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk etapta selden zarar gören tüm ailelerimize üçer bin lira yardım yapacağız." dedi.

Bakan Kurum, ilçede selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi ile Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada sanayi esnafı ile bir süre sohbet eden Bakan Kurum, "Hem fabrikamızın hem de işçilerimizin zararını devlet olarak en kısa sürede karşılayacağız. İnşallah yavaş yavaş yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ben Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla görüştüm. Hasarlı yerlerimiz var. Bakanlığımız pazartesi veya salı günü Abana, Bozkurt ve Ayancık ilçelerindeki sanayi siteleriyle ilgili kesin çözümleri, buraları inceledikten sonra belirleyecek." dedi.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı'ndan tüm esnafın talep ve ihtiyaçlarının alınmasını isteyen Kurum, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede tüm sorunları çözmek için adımlarımızı hızlı bir şekilde hemen atacağız. İlk etapta selden zarar gören tüm ailelerimize üçer bin lira yardım yapacağız. Hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün inşallah bitecek. Bunun yanı sıra esnafımızın ödemesi gereken kredileri de ertelenecek. İnşallah hep birlikte bu afetin üstesinden geleceğiz."

Daha sonra Kurum, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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