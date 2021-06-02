Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Ahmetaj ile görüştü
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Ahmetaj ile görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Ahmetaj ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Ahmetaj ile Arnavutluk'ta yürütülen sosyal konut projelerine ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Dost ve kardeş ülkemiz Arnavutluk'un her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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