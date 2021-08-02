Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Alanya'da yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Alanya'da yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Alanya'da yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınları nedeniyle bölgede incelemelerde bulundu, vatandaşları ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınları nedeniyle bölgede incelemelerde bulundu, vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Kurum, Alanya ilçesi Güzelbağ ve Bayır mahallelerinde yangında evleri hasar gören bütün mağdurlarla bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Daha sonra Takanlar Mahallesi'ne geçen Kurum, burada da vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum, vatandaşlardan 70 yaşındaki Yakup Sertgöz ile bir süre sohbet etti.

Sertgöz, Bakan Kurum'a "Her afette hep seni görüyoruz, o bölgelere gidiyorsun. Allah senden razı olsun. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ülkemize çok geçmiş olsun." dedi.

Bunun üzerine Kurum, "Siz müsterih olun, vatandaşlarımızın burada yaşadığı mağduriyeti giderecek adımları en hızlı şekilde atıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak evlerinizi, ahırlarınızı, depolarınızı sizlere teslim edeceğiz." karşılığını verdi.

Kurum'a incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik eşlik etti.

Öte yandan, Alanya ilçesindeki orman yangınlarına ekipler, karadan ve havadan müdahalelerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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