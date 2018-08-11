Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AK Parti İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AK Parti İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyareti SAMSUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Samsun'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyareti SAMSUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Samsun'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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