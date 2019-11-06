Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ağrı'da

06.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:12

Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum bir takım temaslar ve incelemeler de bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.



Ahmed-i Hani Havalimanında Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Ağrı ziyaretinde İl Bank Genel Müdürü Yusuf Büyük, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, çeşitli bakan yardımcıları ve genel müdür yardımcıları eşlik etti.



Ağrı'da çalışmaları süren projeleri inceleyen Bakan Kurum, beraberindeki heyet ile birlikle 100.Yıl Mahallesi kentsel dönüşüm alanı ve Murat Nehri'ni gezdikten sonra ıslah çalışmaları süren Taşlıçay Deresini denetledi. Buradaki incelemelerinin ardından Millet Bahçesi'ni gezen Kurum, ardından Fırat Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak Fırat TOKİ'leri 2. etabı yapımına 2020 yılında başlanacağını söyledi.



Kent meydanı inşaat alanı ve diş hastanesi inşaat alanını da inceleyen Bakan Kurum, Ağrı belediyesi tarafından şehirde tarım ve hayvancılığı geliştirmek adına hayata geçirilecek proje kapsamında Baloluk köyünde modern ahırların yapılacağı alanı inceleye yapılması planlanan ahırlar bölgesinde inceleme yaptı.



Bakan Kurum yaptığı incelemelerin ardından özel bir otelde düzenlenen brifing toplantısına katıldı. Burada Ağrı Valisi ve Belediye Başkanından brifing alan Bakan Kurum, daha sonra Gençlik Merkezinde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle yemekli bir toplantı düzenledi. Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum'un buradaki toplantısının ardından uçağı ile tekrar Ankara'ya dönmesi bekleniyor. - AĞRI

Kaynak: İHA