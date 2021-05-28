Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Afyonkarahisar'da millet bahçeleri fidan dikim töreninde konuştu Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2023'e kadar her ilimizde en az bir millet bahçesini vatandaşlara, çocuklara, gençlere armağan edeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2023'e kadar her ilimizde en az bir millet bahçesini vatandaşlara, çocuklara, gençlere armağan edeceğiz. Tarihimizi ve kadim kültürümüzü, birlikte yaşama geleneğimizi, bu büyük parklarımızda, bu güzel millet bahçelerimizde yaşatacağız." dedi.

Kurum, bir termal otelde düzenlenen millet bahçeleri fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, millet bahçelerini ilk fidanlarıyla buluşturduklarını söyledi.

Son 19 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insanı merkeze alan, medeniyet ve kültürü yansıtan şehirler için tarihi adımları attıklarını ifade eden Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte hükümet sisteminin ruhuna uygun olarak, 81 ili, 50 yılını, 100 yılını planlamak, hazırlamak için projelerimizi hızlı bir şekilde, kararlılıkla pandemi sürecine rağmen hiç bir şekilde durmadan, duraksatmadan yürütmeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

"57 millet bahçemizi bitirdik ve vatandaşların hizmetine sunduk"

Kurum, Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin büyümesinden büyük pay sahibi olmuş şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şehrimize, bugüne kadar ulaştırmadan sağlığa, eğitimden, turizm, tarım, çevre ve şehirciliğe kadar yaklaşık 35 milyarlık yatırım yapıldı. Bakanlık olarak; biz de bu yatırımların 7 milyar lirasını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bugün de inşallah hep birlikte, bir yandan kentsel dönüşüm ve sosyal konutlarımızın müjdelerini verirken, bir yandan da Türkiye'nin yeşil alan miktarını en çok arttıran illerimizden biri olan Afyonkarahisar'ın 3 millet bahçesini inşallah fidanlarla buluşturacağız. Biliyorsunuz bugün ülkemizin tamamında, toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 adet millet bahçesi yapıyoruz. 57 millet bahçemizi bitirdik ve vatandaşların hizmetine sunduk. 264 millet bahçemizin yapımına devam ediyoruz."

İstanbul'da 6 milyon, Ankara'da 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçeleri yaptıklarını hatırlatan Kurum, "Afyonkarahisar'a da 1 milyon metrekare yeşil alan büyüklüğü kazandıracak millet bahçeleri yaptık. İnşallah 2023'e kadar her ilimizde en az bir millet bahçesini vatandaşlara, çocuklara, gençlere armağan edeceğiz. Tarihimizi ve kadim kültürümüzü, birlikte yaşama geleneğimizi, bu büyük parklarımızda, bu güzel millet bahçelerimizde yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

"Afyonkarahisar'a 150 milyon lira yatırım bedeli olan 6 millet bahçesi yapıyoruz"

Kurum, Afyonkarahisar'ın doğal kaynaklarıyla, tarımsal üretim alanlarıyla, eşsiz doğasıyla, Frigya Vadisiyle muhteşem bir şehir olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında; bugün Afyonkarahisar'a çevrecilik açısından baktığımızda ne görüyoruz? Modern atık su arıtma tesisleriyle, ileri biyolojik arıtma tesisiyle, katı atık düzenli depolama tesisleriyle Türkiye'nin en çevreci, en temiz, en yaşanabilir illerinin başında Afyonkarahisar geliyor. Yeni millet bahçeleri ve yeşil alanlarla, şehrimizin bu güzelliğini daha da güçlendireceğiz. Yeşil alan miktarımızı artıracak, sizler için yeni nefes alanları açacağız. Tüm dünyamız iklim değişikliğiyle mücadele ile karşı karşıya. Artık sellerin, yağışların miktarının, sayısının arttığı, heyelanların oluştuğu ve şehre olan etkilerin arttığı bir süreci yaşıyoruz. 2030-2050 yılında su savaşlarının yaşanacağı ve su kıtlığının yine yaşanacağı bir sürece girmekteyiz. Dünyamız ısınıyor, ısındıkça nefes alacağımız alan ihtiyacı, su kaynaklarımızın korunma ihtiyacı daha da gün yüzüne çıkmaktadır. O yüzden bu projeler çok önemli. Afyonkarahisar'da 150 milyon lira yatırım bedeli olan 6 millet bahçesi yapıyoruz. Bu 6 millet bahçesine yenilerini ekleyerek, şehre tam 1 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bugün, eş zamanlı olarak; 270 bin metrekarelik Cirit Kayalığı Millet Bahçemizi, 125 bin metrekarelik Şuhut ve 50 bin metrekare büyüklüğündeki Sandıklı millet bahçelerimizi ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz."

Kurum, millet bahçelerinin dışında yine termal bölgesinde 10 milyon lira yatırım bedeliyle yürüyüş ve bisiklet yolunun projelendirildiğini, kısa sürede bu yolların yapımına başlanacağını aktardı.

"2012'den bu yana kentsel dönüşüm ve sosyal konut anlamında 2,5 milyon konutu vatandaşlara teslim ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında İstanbul'da başlattığı deprem dönüşüm seferberliğini, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" diyerek, daha da hızlandırdıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"2012'den bu yana kentsel dönüşüm ve sosyal konut anlamında 2,5 milyon konutu vatandaşlara teslim ettik. Şu anda da sahada yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin konutumuzun inşası devam ediyor. Afyonkarahisar'da da bir taraftan riskli yapılarımızı dönüştürüyor, diğer taraftan tarihi kent meydanlarımızı ihya ediyoruz. Şu an merkezde 2 riskli alanımız var. Buradaki 2 bin 276 yapının dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Yine merkezde Gökçe Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanımızı, hem dönüşüm hem de 100 bin sosyal konut projelerimizde kullanacağız. Şu anda bu bölgede 1374 konutluk bir sosyal konut projemizi de hazırladık. Biz gönül belediyeciliği diyoruz. Biz hiçbir zaman vatandaşımıza rağmen iş yapmadık, her şeyi milletimizle beraber yaptık. Yine aynı anlayışla onlarla birlikte yapmaya devam edeceğiz. Belki birileri Afyonlu kardeşlerimizin kafalarını karıştırmaya çalışabilir ama biz bugüne kadar projelerimizi anlatıyoruz. Yeni yatırımlarımızı anlatıyoruz. Temel atmaya dahi fırsat bulamadan projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız eser üretmek, eser siyaseti yapmak, bu anlayışla projelerimizi hayata geçirmektir. Hiçbir zaman vatandaşımızı mağdur etmedik, mağdur edecek adımlar atmadık. Vatandaşımıza rağmen de hiçbir iş yapmadık, yaptırmadık. Bundan sonra da aynı anlayışla projelerimizi yürütüyor olacağız."

Zafer Mahallesi'nde, şehrin merkezinde bulunan eski müzeyi yeni yerine taşıyacaklarına dikkati çeken Kurum, "Buradaki yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda, vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek yeşilin bin bir tonuyla bezeyeceğimiz bir çevre projesini Afyonlu kardeşlerimize armağan edeceğiz. Ben inanıyorum ki millet bahçelerimiz tamamlandığında, içerisinde fuar ve kamp alanlarının, yürüyüş ve bisiklet yollarının olacağı Frigya Vadisi Projesi'yle birlikte Afyonkarahisar'ımız adeta Türkiye'nin cazibe merkezi olacak. Dünyanın göz bebeği olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay