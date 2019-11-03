Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Afyonkarahisar'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Afyonkarahisar'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar'da bir otelde AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği İstişare ve Değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

03.11.2019 17:11
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Afyonkarahisar'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar'da bir otelde AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği İstişare ve Değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

Kaynak: AA

VİDEO: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Afyonkarahisar'da
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