Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Afyonkarahisar'da
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar'da bir otelde AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği İstişare ve Değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.
03.11.2019 17:11
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar'da bir otelde AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği İstişare ve Değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.
Kaynak: AA
VİDEO: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Afyonkarahisar'da