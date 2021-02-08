Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti

08.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:30
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut Bakanlığımızda ağırlayarak çevre ve iklim konularında değerlendirmelerde bulunduk, AB hibe desteğiyle yapılan projelerimizi ve yeni iş birliği imkanlarını istişare ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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