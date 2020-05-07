Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2023'ün Siirt'i için hep birlikte çalışacağız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2023'ün Siirt'i için hep birlikte çalışacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
07.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:58

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah yeni Siirt için 2023'ün Siirt'i için hep birlikte çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda biz de bakanlık olarak üstümüze düşen görevleri yapmaya gayret göstereceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah yeni Siirt için 2023'ün Siirt'i için hep birlikte çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda biz de bakanlık olarak üstümüze düşen görevleri yapmaya gayret göstereceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, video konferansla gerçekleştirilen Siirt İl Değerlendirme Toplantısına ilişkin video paylaştı.

Paylaşımında, Siirt'e son 18 yılda 9 milyar liralık yatırım yapıldığını bildiren Kurum, "2023'ün Siirt'i için yerel yönetimlerimizle birlikte el ele vererek çalışacak, son 18 yılda olduğu gibi şehrimizi yeni yatırımlarla kalkındırmaya devam edeceğiz. Toplantımızda aldığımız kararların ve başlattığımız projelerin Siirt'imiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin Siirt'i de etkilediğini hatırlatan Kurum, "Depreme karşı Elazığ'ı Malatya'yı olduğu gibi Siirt'i de hazır hale getirmek zorundayız. Kentsel dönüşüm çerçevesinde riskli bina tespiti yaptık, 464 tane binanın yıkımı gerçekleştirildi ancak Siirt'te tek bir riskli yapı kalmayana dek bu çalışmayı sürdürmek durumundayız." değerlendirmesini yaptı.

Siirt'teki sosyal konut projelerine değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Siirt'imize 1224 konut inşası gerçekleştirdik. 100 bin sosyal konut kapsamında da Siirt'te 304 konut inşası yapıyoruz. Sosyal konutlarımız için 650 başvuru aldık. Siirt merkez ve Kurtalan'da bu ayın sonuna doğru kuralarımızı çekeceğiz. İnşallah konutlarımızı da hızlı bir şekilde yapıp hak sahipleri vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Bakan Kurum, 81 il için millet bahçesi projesi olduğunu anımsatarak, Siirt'e millet bahçesi kararını alıp hızlı bir şekilde uygulamaya geçirileceğini bildirdi.

İller Bankası ve belediyeler ile atık su, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve katı atık konularında da çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kurum, "İnşallah yeni Siirt için 2023'ün Siirt'i için hep birlikte çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda biz de bakanlık olarak üstümüze düşen görevleri yapmaya gayret göstereceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Haberler
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı Haberler
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Kemal Sunal Burak Özçivit
Spor Falcao Ali Koç Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Bursa Karar Futbol
Şu an buradasınız: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2023'ün Siirt'i için hep birlikte çalışacağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 20:29:20. #1.14#
title