Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 2023'e Kadar Tüm İçecek Ambalajlarında Depozito Uygulamasına Geçeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak'ta hayata geçen poşet uygulamasının ardından önemli bir uygulamanın daha hayata geçirileceğini duyurdu.

Plastik poşetlere ücretin ardından içecek ambalajlarına depozito geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz." dedi. Kurum, Antalya'da "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Kurum "Sıfır atık projesi 2023 yılına kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörümüz tarafından uygulamaya geçilecek" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

POŞET KULLANIMI YÜZDE 65 AZALDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesinden sonra kullanım oranının, ilk 15 günde yüzde 60, 65 oranında azaldığını belirterek, "Hedefimiz kişi başı 440 olan poşet sayısını yüzde 90 azaltıp, 40'a düşürmek" dedi.

Kaynak: AA