Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı (5) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Alana canlı bağlantı Alandan görüntüler İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Alana canlı bağlantı Alandan görüntüler İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı. Kaynak: AA