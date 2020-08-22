Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.
22.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:39
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.
Kaynak: AA