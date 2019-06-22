Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (2)- İSTANBUL
- Ziyaretten detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti.
- Ziyaretten detaylar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti.
Kaynak: AA
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
Son Dakika Haberleri