Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (2)- İSTANBUL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (2)- İSTANBUL

- Ziyaretten detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti.

- Ziyaretten detaylar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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