Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle andı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos Marmara depreminde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
17.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:18
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos Marmara depreminde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21'inci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
Kurum, 17 Ağustos'ta Marmara'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, ailelerine başsağlığı temenni etti.
Kaynak: AA