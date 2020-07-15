Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 15 Temmuz şehidi Erhan Dural'ın kabrini ziyaret etti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Erhan Dural'ın kabrini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Erhan Dural'ın kabrini ziyaret etti. Bakan Kurum, ilçeye bağlı Ortaırmak köyüne giderek 15 Temmuz şehidi Erhan Dural'ın ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldi. Aileye baş sağlığı dileyen Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi. Şehit Dural'ın kabrini ziyaret eden Bakan Kurum, baba Kazım ve anne Ayşe Dural'a Türk bayrağı verdi. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra dualar okundu. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da hayatını kaybeden Erhan Dural, evli ve 1 çocuk babasıydı. Kaynak: AA