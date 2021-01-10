Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:49
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli gazeteci arkadaşım, gece gündüz çalışıyor, zamana karşı yarışıyorsun. Zor bir mesleği tutkuyla ifa ediyorsun. Bu yolda gücün, kuvvetin bol olsun. Dilerim bu yıl bize vereceğin haberler hep güzel olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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