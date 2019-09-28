Çevre ve Şehircilik Bakanı: İstanbul'da 10 bin toplanma alanımız var

28.09.2019 16:46

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul'daki toplanma alanlarıyla ilgili, "Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor" açıklanmasında bulundu.



Millet bahçelerinin aynı zamanda depremde toplanma alanı olduğunu vurgulayan Kurum, "Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul'da yüzde 92'si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul'un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur" dedi. Euronews.com'da Görüntüle