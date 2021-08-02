Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu Açıklaması
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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, ülkenin çeşitli yerlerinde yangın ve sel felaketlerinin meydana geldiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla nerede bir sıkıntı varsa devletimiz bütün birimleriyle oradadır.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, ülkenin çeşitli yerlerinde yangın ve sel felaketlerinin meydana geldiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla nerede bir sıkıntı varsa devletimiz bütün birimleriyle oradadır." dedi.

Suver, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Van'ın İpekyolu ilçesinde selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Suver, dünyanın iklim değişikliği yaşadığını ve her yerde doğal felaketlerle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Türkiye'nin de bu durumdan etkilendiğini dile getiren Suver, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi ülkemizin çeşitli yerlerinde yangın ve sel felaketleri meydana gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla nerede bir sıkıntı varsa devletimiz bütün birimleriyle oradadır. Bugün Van ilimizin Bostaniçi, Karpuzalan, Kavuncu, Sarmaç ve Gövelek mahallelerinde ani yağmurla su baskını ve sel meydana gelmiştir. Çok şükür, can kaybımız ve yaralımız yok fakat 7-8 evimizin bodrum katlarını su basmış bulunmaktadır. AFAD, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesinin bütün birimleri, İpekyolu ve Tuşba belediyeleri, afetin bir an evvel giderilmesi, halkımızın tekrar huzura, esenliğe kavuşması için canla başla çalışmaya başlamış bulunmaktadır. Kısa zamanda bu sorun çözülecek ve köklü tedbirler alınarak bu tür olumsuzlukların tekrar olmaması için gerekli çalışmalar başlatılacaktır."

Ekipler çalışma başlattı

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesine bağlı mahallelerdeki sel ve su taşkınlarına müdahale etti.

İtfaiye, Fen İşleri ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 37 araç ve 60 personelle sel ve su taşkınlarının yaşandığı mahallelerde çalışma yürüttü.

Ekipler, bölgede çamur temizliği yaparken bodrum katlarına dolan suyu da tahliye etmeye çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ Bölge Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi ekipleri de selden etkilenen bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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