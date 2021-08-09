Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mücahit Demirtaş'tan Vali Elban'a Ziyaret

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN YARDIMCISI SAYIN MÜCAHİT DEMİRTAŞ'TAN VALİ ELBAN'A ZİYARETÇevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mücahit Demirtaş, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN YARDIMCISI SAYIN MÜCAHİT DEMİRTAŞ'TAN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mücahit Demirtaş, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, nazik ziyaretleri için Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mücahit Demirtaş'a teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Demirtaş, misafirperverliğinden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre