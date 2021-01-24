Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, BTSO üyelerine kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, kentsel dönüşüm konusunda sivil toplum kuruluşları, oda ve borsalarla yakın diyalog içinde olduklarını belirterek, "Bu alandaki bütün çalışmaları ortaklaşa gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, kentsel dönüşüm konusunda sivil toplum kuruluşları, oda ve borsalarla yakın diyalog içinde olduklarını belirterek, "Bu alandaki bütün çalışmaları ortaklaşa gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen "İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü İstişare Toplantısı", Bakan Yardımcısı Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Deprem ve kentsel dönüşümün Bakanlığın öncelikli konuları arasında yer aldığını belirten Varank, her yıl 300 bin olmak üzere 5 yıllık süreçte 1,5 milyon öncelikli konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Son iki yılda yapılan düzenlemelere değinen Varank, riskli yapıların bulunduğu alanlarda Bakanlığın resen uygulama yapmasının önünün açıldığını hatırlattı.

Kentsel dönüşümün kolay bir süreç olmadığını vurgulayan Varank, "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizde yılda 30 bin konutun devlet tarafından, kalan kısmın ise özel sektör eliyle yapılmasını hedef olarak koyduk. Kentsel dönüşümle ilgili sıkıntıları biliyoruz. Hem vatandaşı hem de müteahhitleri koruyan yeni düzenlemelerle şikayetleri yüzde 90 oranında azalttık. Sivil toplum kuruluşları, oda ve borsalarla yakın bir diyalog içindeyiz. Bu alandaki bütün çalışmaları ortaklaşa gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konut alımlarında düşük faizli kredi uygulaması

Kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Fatma Varank, konut alımlarında tekrar düşük faizli kredi imkanı sağlanması yönündeki talebe ilişkin, bu uygulamayla konut satışlarında ciddi artış yaşandığını anımsattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının da bu konuda büyük desteğinin olduğuna işaret eden Varank, "Pandemi sonrası, yaz aylarında piyasaların rahatladığı bir süreçte yeniden ortak bir çalışma değerlendirilebilir." açıklamasını yaptı.

Varank, ruhsat süreçlerindeki imza sayısının azaltılması yönündeki taleple ilgili şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hizmetlerimizin dijital platformlara taşınması noktasında ciddi bir çalışma yaptık. e-Devlet'e aktarılmayan 70-80 hizmetimiz kaldı. Bu süreçte birçoğunu birleştirerek hizmet sayımızı 4'te birin altına düşürdük. Belediyelerdeki ruhsat süreçlerinin de dijital Türkiye'nin bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Daha önce ruhsattaki fiili imzayı bire indiren düzenleme yapmıştık ancak itirazlar sonrası eski uygulamaya döndük. Belediyelerin dijitalleşmesinin tamamlanması ile bu konuyu da e-Devlet üzerinden çözeceğimize inanıyorum."

Bakan Yardımcısı Varank, Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erinceye dek uzatılmasına ilişkin talep üzerine, salgın sürecine bağlı olarak mart ayında yeniden bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da zorlu geçen 2020 yılında inşaat sektörünün en büyük kazanımının konut stoklarını azaltmak olduğuna dikkati çekti.

Kamu bankaları öncülüğünde sağlanan düşük faizli konut kredisi kampanyasının da bunda etkili olduğunu bildiren Burkay, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın liderliğinde önümüzdeki 5 yılda inşallah 1,5 milyona ulaşan öncelikli konutun dönüşümünü gerçekleştirerek ülkemizi ve şehirlerimizi depreme hazır hale getirme hedefini hep birlikte yakalayacağız. Bursa'mızın da öncelikli şehirler arasında bulunduğu kentsel dönüşüm sürecinin Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başarıyla uygulanacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevrim içi toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, inşaat sektörü ile ilgili odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, BTSO'nun inşaat ve gayrimenkul sektörü meslek komitelerinden sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz