Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, yaklaşık 150 milyon metrekare inşaat alanı ve 130 milyar dolarlık toplam yatırım tutarına sahip "Yeni Moskova" projesine Türk müteahhitlik sektörüyle talip olduklarını söyledi.



Moskova'da devam eden Proestate 2017 Uluslararası Emlak ve Yatırım Forumu'na katılan Ceylan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya İnşaat ve Kamu Hizmetleri Bakanı Mihail Men ile görüşmesinde inşaat ve yatırımlar alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde mutabık kaldıkları belirtti.



Yeni Moskova'nın imarı projesinde Türk iş adamlarına, aktif yer almaları konusunda davet geldiğini aktaran Ceylan, Bakan Men'in, Türkiye'den müteahhit, iş adamları ve yatırımcıları davet ettiğini kaydetti.



Ceylan, her türlü iş birliğine hazır olduklarını, proje kapsamında ileri tarihlerde kapsamlı ve detaylı görüşmeler yapılacağını söyledi.



Bakanlık ve Moskova Belediyesi yetkilileriyle yaptıkları görüşmerin detaylarını paylaşan Ceylan, "Yaklaşık 150 milyon metrekare inşaat alanına ve 130 milyar dolarlık toplam yatırım tutarına sahip proje, havalimanı, demiryolu, metro istasyonu, 300 kilometrelik otoyollar ile 1,5 milyon insanın yaşayacağı konut ve istihdam alanlarından oluşuyor"dedi.



Projeyle, partner ve pazar ülke Rusya'da 30 milyar dolarlık ticaret hacmini daha yükseklere ulaştırmanın gayreti içinde olacaklarını belirterek, Bakan Men'in Türk müteahhitlik sektöründen övgüyle bahsetmesinden gurur duyduğunu kaydetti.



Ceylan, kentsel dönüşüm projelerinde Türk müteahhitlerine daha fazla iş verilmesi, esas yüklenici olarak yada alt taşıyıcı taşeronlar noktasında fırsat tanınmasını talep ettiklerini anlattı.



Rusya'da sanayi alanında da dönüşümün olduğu bilgisini paylaşan Ceylan, yetkililer ve müteahhitlerle yatırım noktasında hazır olduklarını görüşmelerde dile getirdiklerini anlattı.



Bakan Yardımcısı Ceylan, "OSTİM örneği gibi Rusya'da organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi konusunda mart ayında Rusya Endüstri Parkları Derneği ile Organize Sanayi Bölgeleri üst kuruluşumuz iş birliği mutabakat zaptı imzaladı. Gerek bu alanda gerekse yeni sanayi sitesi alanların oluşumunda müteahhitlerimizin iş alması ve yapması konusunda mutabakatımız söz konusu." ifadelerini kullandı.



Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmede müteahhit ve iş çevresinin yaşadığı sıkıntıları gündeme getireceğini, karşılaşılan zorluklar ve bunların kolaylaştırılması yönünde görüş bildireceğini kaydeden Ceylan, Rusya'da 20 yıllık süreçte büyük ve küçük ölçekli yüze yakın Türk firmasının 60 milyar dolarlık iş bitirdiğini söyledi.



Ceylan, yap-işlet-devret modelleri üzerinde görüş bildirdikleri Rusya tarafının da konuya sıcak yaklaştığını belirterek, "Yeni Moskova'nın inşasında da aktif rol almak için iş birliği kapılarını zorlayacağız." dedi.