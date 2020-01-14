Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar'dan, Başkan Acar'a ziyaret
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.
Birpınar, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel ile Acar'a ziyarette bulundu.
Ziyaretin ardından Birpınar ve Ecel, Acar ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini inceledi.
Başkan Acar, verdikleri desteklerden dolayı Birpınar ve Ecel'e teşekkürlerini iletti.