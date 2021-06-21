Çevre ve Altyapı Komisyonları Gölmarmara'da İncelemelerde Bulundu
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Çevre ve Altyapı Komisyonları Gölmarmara'da İncelemelerde Bulundu

Çevre ve Altyapı Komisyonları Gölmarmara'da İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu üyeleri, Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde Gölmarmara ilçesinde bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu üyeleri, Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde Gölmarmara ilçesinde bir araya geldi. İlçede bir takım temaslarda bulunan komisyon üyeleri, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Marmara Gölü'nde de incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi ihtisas komisyonları, meclis toplantıları öncesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu üyeleri de, Gölmarmara ilçesinde toplantısını gerçekleştirdi. İlçe temaslarına Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ile başlayan komisyon üyeleri, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli ve Büyükşehir çalışanlarıyla bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Gölmarmara'da yaşayan vatandaşlara en güzel hizmetleri götürebilmenin gayretinde olduklarını belirten Tunçelli, çalışmalar hakkında komisyon üyelerine bilgiler verdi.

Başkan Öz, HES Projesini Anlattı

Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu üyeleri, daha sonra Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'ü ziyaret etti. Komisyon üyelerini belediyenin toplantı salonunda ağırlayan Belediye Başkanı Öz, Gölmarmara Belediyesinin HES projesi hakkında bilgiler verdi. Çalışmanın suyun tasarruflu kullanılmasının yanı sıra enerjiye dönüştürülmesi noktasında da önemine dikkat çeken Öz, ilçenin gelirinin de bu santrallerle arttırıldığını ifade etti. Başkan Öz, komisyon üyelerini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu da ifade ederek, teşekkür etti.

Marmara Gölü'nde İnceleme

Komisyon üyeleri, Gölmarmara temaslarını kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Marmara Gölü'nde yaptıkları inceleme gezisiyle noktaladı. Gölün yaşadığı tehlikenin çözümü noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan meclis üyeleri, hazırlayacakları raporu hem Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi hem de ilgili çevre kuruluşlarına gönderebilecekleri hususunda görüş birliğine vardılar.

Kaynak: Habermetre

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