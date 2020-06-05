Çevre Vakfı'ndan "Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması Çevre Vakfı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan önlemlerin yalnızca insanlar üzerinde değil, çevre üzerinde de çok büyük etkileri olduğu belirtildi.

Çevre Vakfı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan önlemlerin yalnızca insanlar üzerinde değil, çevre üzerinde de çok büyük etkileri olduğu belirtildi.

Vakfın açıklamasında 1972'den bu yana kutlanan bu günün, pandemi nedeniyle bu yıl çok farklı şartlar altında ve bambaşka bir iklim dünyasında idrak edildiği belirtildi.

Dünya çapında salgına dönüşen Kovid-19 virüsünün akabinde getirdiği birçok beşeri, sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin yakından görüldüğü aktarılan açıklamada, insan, çevre ve sağlık üçgeninin birbirleriyle ne denli ilişkili ve etkileşimli olduğunun, insanlığın üzerinde ne büyük bir sorumluluk taşıdığının yakından görüldüğü ifade edildi.

"Hava kalitesinde önemli derecede iyileşmeler yaşandı"

Pandemiyle mücadelede Türkiye'nin başarısına değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Salgınla mücadelede alınan önlemlerin yalnızca bizler üzerinde değil, çevre üzerinde de çok büyük etkileri oldu. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde şehir trafiğinin asgari seviyelere indirilmesinin hava kalitesine ve İstanbul özelinde denizdeki su kalitesi ile taşıt trafiğine olumlu yansımalarının olduğu gözlemlendi. Salgın sürecinde trafikteki araç sayısının önemli miktarda azalması hava kirletici gazların salımındaki azalmaya ve dolayısıyla hava kalitesinde önemli derecede iyileşmelere sebep oldu."

İyileşmenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sürekli İzleme Merkezi verilerinden de rahatlıkla gözlemlenebileceğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çevreye karşı insan aktivitelerinden kaynaklı baskılardaki keskin azalmaya çevredeki olumlu yansıma insanı düşünmeye itmeli. Geçmişte çevreye hoyratça verdiğimiz zararların bizim hem doğal güzelliklerden uzaklaşmamıza hem de sağlıksız yaşamamıza sebep olduğunu hatırlayarak çevre kirliliğinin önlenmesi adına atılabilecek her olumlu adımın bizim yaşam standardımızın gelişmesine katkı sağlayacağını düşünerek, çevreyi korumayı tekrar gündemimize almalıyız. Kovid-19 sebebiyle zoraki olarak çevreye karşı sorumluluğumuzu az da olsa yerine getirdiğimiz bu günlerde halkımızın 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlar, bugünü bir dönüm noktası kabul ederek, hep birlikte çevreye karşı daha duyarlı bir toplum oluşmasına katkı verilmesini arzu ettiğimizi bildirmek isteriz."

Kaynak: AA