Çevre tırı Ataşehir'in sokaklarını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için gezdi
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Çevre tırı Ataşehir'in sokaklarını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için gezdi

Ataşehir'de Çevre tırı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için orkestra eşliğinde müzikler çalarak Ataşehir'in mahallelerini gezdi.

Çevre tırı Ataşehir'in sokaklarını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için gezdi
05.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:43

Ataşehir'de Çevre tırı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için orkestra eşliğinde müzikler çalarak Ataşehir'in mahallelerini gezdi. Müzik seslerinin yükseldiği tırda aynı zamanda doğal enerji kaynaklarının korunması, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirme ve farkındalık kazandırmak amaçlı anonslar yapıldı. Ambalaj atığı şeklindeki maskotlar, sokağa çıkma izinlerini kullanan çocuklarla bir araya gelerek geri dönüşüm ve çevre hakkında bilgilendirici kitaplar dağıttı.

Ataşehir Belediyesi tarafından çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması amacıyla her yıl düzenlenen Ataşehir Belediyesi Çevre Şöleni'nin bu yıl 11.'si yapıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen şölende bu yıl dünya genelinde yaşanan korona virüs nedeniyle çeşitli etkinlikler yerine Çevre tırı gezisi düzenlendi. Geri dönüşüm, çevrenin korunması, atık oluşumu gibi konulara dikkat çekmek amacıyla Çevre tırı Ataşehir'in sokaklarını gezdi. Tırda bulunan orkestranın performansı ile sokaklarda müzik sesleri yankılandı. Ayrıca doğal enerji kaynaklarının korunması, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirme ve farkındalık kazandırmak amacıyla vatandaşlara tırdan anonslar yapıldı. Tırda bulunan Çevreci Kedi, Şişe ve Karton Adam maskotları da farkındalık oluşturmak amacıyla Çevreci tırda bulunarak sokakları gezdi. Gezinin ardından maskotlar, bugün sokağa çıkma izinlerini değerlendiren çocuklarla bir araya geldi. Ambalaj atığı şekilde giyinmiş maskotlar, çocuklara ambalaj atıklarının değerlendirilebilir birer kaynak olduğu ve geri dönüşümün önemi konusunda bilgilendirici kitaplar dağıttı. Aynı zamanda maskotlar çocuklarla birlikte şarkı söyleyip dans ederek bu günü kutladılar.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenledikleri etkinlik hakkında konuşan Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal, "Pandemi hepimizin hayatını değiştirdi. Hepimizin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Bugüne kadar etkinliklerimize ağırlıklı olarak Ataşehir'de yaşayan vatandaşlarımız ve çocuklarımızı davet ediyorduk. Ama pandemi nedeniyle bu sene bunu yapamadığımız için bir tır dolaştıralım dedik. Bu tırla ÇEVKO'nun maskotları; Çevreci Kedi, Şişe ve Karton Adam, aynı zamanda müzik eşliğinde Ataşehir'in sokaklarını dolaşalım, dünya çevre günlerini kutlayalım ve onlara diyelim ki, "artık alışkanlıklarımızı değiştirme zamanı, şimdi doğa zamanı" Biz alışkanlıklarımızla daha az tüketmek, ihtiyacımız olmayanı satın almamak gibi bazı farkındalıklar oluşturmak zorundayız. Biz bugüne kadar Ataşehir Belediyesi olarak mevcut atık oluştu ve bunlarla ilgili neler yapabiliriz diye düşündük, çevreyle sporu birleştirdik. Yeşil pota temiz doğa dedik. Ambalaj atıklarını getiren çocukları basket maçına götürdük. Sanatla çevre dedik, geri dönüşmez filmlerde çevre konulu kısa film yarışmaları yaptık. Atık oluşmuştu. O atıklarla ilgili onların geri dönüşümüyle ve toplanmasıyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştık. Ama artık başka şey söylüyoruz. Artık atık oluşturmayalım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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