"Çevre Temizliği ve Çöp Toplama Etkinliği" düzenlendi
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"Çevre Temizliği ve Çöp Toplama Etkinliği" düzenlendi

Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri tarafından Çevre Temizliği ve Çöp Toplama Etkinliği düzenlendi.

19.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:33

Gençlik Merkezi üyeleri tarafından Çevre Temizliği ve Çöp Toplama Etkinliği düzenlendi.


Gençlik Merkezi tarafından organize ettiğimiz "Sosyal uyum farkındalık" projesi kapsamında çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği düzenlendi. Genç Kızılay, ÜNİAK Topluluğu, Topçuoğlu, Kazancıoğlu, Abidin Ağa, Ruhizade Kadın Zenginleştirme Merkezlerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik yoğun ilgi götürdü. "Sosyal uyum farkındalık" projesinin devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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