Çevre sorunlarına getirilen teknolojik çözüm projeleri yarıştı

Mimar Sinan Mühendisler Birliğince (MSMB), "Çevre Sorunları ve Afet Yönetiminde Teknolojik Çözümler" temalı hackathon etkinliği düzenlendi.

MSMB'den yapılan açıklamada, 23-26 Eylül tarihleri arasında 15 takımın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikle, tüm insanlığı etkileyen doğal afetleri yaşamamak ve yaşandığında en az etkiyle atlatmak için insanoğlunun elindeki teknolojik imkanları kullanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, 291 aday arasından seçilen yarışmacıların oluşturduğu 15 takımın yoğun mücadele sergilediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Takımlar tespit ettikleri bir çevre sorununa getirdikleri teknolojik çözümleri Prof. Dr. Bülent İnanç, Prof. Dr. Eyüp Debik, Prof. Dr. Lokman Kuzu, Dr. Selim Taştan ve Dr. Sırrı Şenalp'ten oluşan jüriye sundular. Uzay bilimlerinden yazılıma çeşitli alanlara yönelik hazırlanan projeler arasından birinciliği 'Yatırım Tavsiyesi Değildir' isimli takım elde etti. Birinci olan takımın 25 bin lira ödül kazandığı yarışma, Kuveyt Türk Katılım Bankasının altın ve Enterprise Rent a Car'ın bronz sponsorluğunda gerçekleştirildi. MSMB Hackathon, gelecek konularıyla gençlerin yeni yarışma platformu olmaya devam edecek."