Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü PAKOP OSB-ÇDP Değişiklikleri-Duyurusu

TEKİRDAĞ (Habermetre) - DUYURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 03/11/2021 tarihinde onaylanan Tekirdağ İli, Ergene İlçesi sınırları içinde yer alan Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alanına ilişkin Yer Seçimi Komisyonlarınca uygun görülen yaklaşık 254 hektar büyüklüğündeki alanın, 1/100. 000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı ile 1/25. 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Organize Sanayi Bölgesi" olarak gösterilmesine yönelik yapılan düzenleme 02/12/2021 tarihinde Tekirdağ Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce İl Müdürlüğü Hizmet Binasında ve resmi web sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü resmi web sitesi duyuru kısmından askıdaki planlara ve raporlarına ulaşılabilmektedir. Planlara ilişkin itirazlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne yapılmalıdır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

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