Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (TOKİ İdaresi Başkanlığı- 317 Adet Konut + 3 KD İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi)

KARAMAN (Habermetre) - Karaman İli, Merkez İlçesi, Kırbağı Mahallesi (3911 Ada, 31 Parsel) mevkiinde, 4, 355 hektarlık alanda, TOKİ İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 317 Adet Konut + 3 KD İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi Projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereği Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

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