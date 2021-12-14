Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Il Müdürlügü (ÇED Gerekli Değildir Belgesi (BRS Mermer San. Tic. Ltd. Şti. ) - Haberler
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Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Il Müdürlügü (ÇED Gerekli Değildir Belgesi (BRS Mermer San. Tic. Ltd. Şti. )

Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Il Müdürlügü (ÇED Gerekli Değildir Belgesi (BRS Mermer San. Tic. Ltd. Şti. )
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Karaman İli, Merkez İlçesi, Taşkale Köyü Mevkii, 202000350 ruhsat numaralı, 3389961 erişimnumaralı sahada BRS Mermer Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan 202000350Ruhsat Numaralı Mermer Arama ve Mermer Ocağı İşletmeciliği Projesi için hazırlanan Proje TanıtımDosyası...

KARAMAN (Habermetre) - Karaman İli, Merkez İlçesi, Taşkale Köyü Mevkii, 202000350 ruhsat numaralı, 3389961 erişim

numaralı sahada BRS Mermer Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan 202000350

Ruhsat Numaralı Mermer Arama ve Mermer Ocağı İşletmeciliği Projesi için hazırlanan Proje Tanıtım

Dosyası ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere

karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek

bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereği

Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

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