Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Il Müdürlügü (ÇED Gerekli Değildir Belgesi (BRS Mermer San. Tic. Ltd. Şti. )
Karaman İli, Merkez İlçesi, Taşkale Köyü Mevkii, 202000350 ruhsat numaralı, 3389961 erişimnumaralı sahada BRS Mermer Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan 202000350Ruhsat Numaralı Mermer Arama ve Mermer Ocağı İşletmeciliği Projesi için hazırlanan Proje TanıtımDosyası...
KARAMAN (Habermetre) - Karaman İli, Merkez İlçesi, Taşkale Köyü Mevkii, 202000350 ruhsat numaralı, 3389961 erişim
numaralı sahada BRS Mermer Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan 202000350
Ruhsat Numaralı Mermer Arama ve Mermer Ocağı İşletmeciliği Projesi için hazırlanan Proje Tanıtım
Dosyası ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere
karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek
bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereği
Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.
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