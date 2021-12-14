Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Il Müdürlügü (Taşkale Köyü Mevkii'nde Aymar Doğal Taş Madencilik)

İlimiz Merkez İlçesi, Taşkale Köyü Mevkii'nde Aymar Doğal Taş Madencilik Dış Ticaret Ltd. Şti.

tarafından yapılması planlanan 69124 Ruhsat Numaralı (Er: 2331066) Mermer (Traverten) Ocağı

Kapasite Artışı projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği EK-III'de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde

hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince ÇED

süreci başlatılmış bulunmaktadır.

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