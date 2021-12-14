Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Il Müdürlügü (DSİ 4.Bölge Müdürlüğü-Ayrancı-Hüyükburun Köyü)

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numaralı, 8, 74 hektarlık alanda, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan I-A Grubu

(Ariyet) Maden Ocağı Projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım

Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu

hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17.

Maddesi gereği Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

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