Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 66 ilin gürültü haritası çıkarıldı

ŞİLE, İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının katkısıyla kentlerde gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü amacıyla 66 ilin gürültü haritası, 19 ilin de gürültü eylem planı tamamlandı.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, şehirler için gürültü kirliliği yaşam kalitesi açısından giderek önem kazanan bir konu haline geldi. Bu kapsamda Bakanlık, çevresel gürültünün yönetimi ile vatandaşların huzur ve sükunetinin korunması için çalışmalar yürütüyor.

Bakanlıkça hazırlanan "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" gereğince, kentlerde akustik planlamanın yapılması, sessiz ve sakin alanların korunması amacıyla nüfusu 100 bini geçen ve nüfus yoğunluğunun kilometrekare başına bin kişiden fazla olduğu şehirleşmiş alanlar için gürültü haritaları hazırlanıyor. Tüm Türkiye genelinde bu kriteri sağlayan 66 il bulunuyor. Bu kapsamda gürültü haritalarının hazırlatılması çalışmalarına hız veren Bakanlık, 66 ilin gürültü haritasını tamamladı.

Gürültü eylem planları

Gürültü haritalarının sonuçları göz önünde bulundurularak, Bakanlık koordinasyonunda çevresel gürültü eylem planları da hazırlanıyor.

Gürültü eylem planı çalışmalarına ilişkin Konya, Bursa, Mersin, Kayseri, Sivas, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Bolu, Balıkesir, Tekirdağ, Gaziantep, Eskişehir, Kahramanmaraş, Trabzon, Sakarya, Ankara ve Denizli illerinin çevresel gürültü eylem planı tamamlandı. İzmir, Kütahya, Malatya ve Uşak illerinde ise çalışmalar devam ediyor.

43 bin 382 metrekare gürültü bariyerinin proje çalışmaları sürüyor

Bakanlıkça vatandaşların kara yolu kaynaklı gürültü maruziyetini azaltmak için hazırlanan eylem planları kapsamında, trafik güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı güzergahlara gürültü bariyerleri yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5 yılda 60 bin metrekare gürültü bariyeri yapımı hedefine yönelik, teknik gereklilikleri ve başvuru şartlarını sağlayan gürültü bariyeri projelerine de finansal destek sağlıyor.

Bu kapsamda İstanbul'da Ümraniye Millet Bahçesi mevkisinde 5 bin 737 metrekare gürültü bariyeri yapıldı.

Ayrıca İstanbul'da Şile Otoyolu Tantavi mevkisi ve Çevre Yolu Çakmak Köprüsü mevkisinde 19 bin 530 metrekare, Çekmeköy ilçesi Doğa Parkı yanı ve çevresi, Şile Yolu- Nikah Sarayı civarında 4 bin 100 metrekare, Gaziantep'te 1. Bölge Atatürk Bulvarı, 2. Bölge Tevfik Caddesi ve 3. Bölge Gaziantep Çevreyolu güney kesiminde 18 bin 336 metrekare, Konya'da Adana Çevre Yolu Adliye Sarayı Önü civarında 1416 metrekare olmak üzere toplam 43 bin 382 metrekare gürültü bariyeri için proje çalışmaları devam ediyor.