Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Mobil Uygulamaları ile İlgili Duyuru
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Mobil Uygulamaları ile İlgili dökümanları aşağıdan indirebilirsiniz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Mobil Uygulamaları ile İlgili dökümanları aşağıdan indirebilirsiniz. Hava Durumu Mobil Uygulaması 606 KB indir Tarımsal Hava Tahmini Mobil Uygulaması 2106 KB indir
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