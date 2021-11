ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI (Özel Ağaçlandırma Sahası İlanı)

KARAMAN (Habermetre) - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) Aşağıda nitelikleri belirtilen, Beş (V) ve daha yukarı sınıftaki araziler ile Dördüncü sınıfa (I - IV) kadarki araziler üzerinde uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek amacıyla ağaçlandırma amaçlı kira hak sahipliği ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g Maddesine göre Pazarlık Usulü ile Milli Emlak Müdürlüğü Müdür odasında İhale Komisyonunca yapılacaktır. 1 - Ağaçlandırma amaçlı ihalelerde, Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, aşağıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir: (Birinci gurup başvuru olması halinde yürürlükteki mevzuat gereği öncelik birinci gurup başvuru sahiblerine verilecektir. ) a-) Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100. 000 m²'ye kadar (100. 000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenecektir. b-) İkinci grup: Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3. 000. 000 m²'ye kadar (3. 000. 000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir. c-) Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olur. 2- Ağaçlandırma amaçlı yapılacak kira ihalelerine ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; a-) Başvuru yapacakların; 26/10/2021 tarihine (dahil) kadar her taşınmaz için Birinci Grup için; 1. 000, 00 TL, İkinci Grup için : 10. 000, 00 TL başvuru bedelini Karaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya T. Ziraat Bankası Karaman Şubesi nezdinde bulunan 177 Şube Kodlu TR36 0001 0001 7700 0010 0059 27 iban numaralı hesaba ihale saatinden önce yatıracaktır. Başvuru bedelini bankadan yatıranların, başvuru bedelini yatırdığına dair dekontu ihaleden önce dosyasında olacak şekilde ibraz edecektir. (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senedler yerine düzenlenen belgeleri banka teyit yazısı ile birlikte) b-) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, c-) Tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri, d-) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişlerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ikale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. 4- Posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. 5- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. 6 - İşgalli taşınmazlarla ilgili olarak doğacak her türlü ihtilaflar kiracısına aittir. 7 - Ortak girişim ve hisseli olarak ihalelere teklif verilemez. 8 - Taşınmaz Kira ihale bedeli üzerinden hesaplanacak her türlü vergi, resim ve harç kiracıya aittir. 9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 10 - İhale bilgileri Türkiye genelinde http://www. milliemlak. gov. tr, www. karaman. csb. gov. tr web adresinden ve taşınmazın bulunduğu köy muhtarlığı askı ilanından öğrenilebilir. 11- Hak sahipliği tespitine esas olmak üzere başvurular; 26/11/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca birinci grupta sayılanlar tarafından bu Genel Tebliğ ekinde (EK-2/A) yer alan dilekçeyle, ikinci grupta yer alanlar tarafından ise bu Genel Tebliğ ekinde (EK-2/B) yer alan dilekçeyle yapılır. Başvuru sahibinden tahsil edilen başvuru bedeli; hak sahipliğinin tespit edilmesi halinde, kendisine ağaçlandırma izni verilecek ve kiralama yapılacak kişilerden tahsil edilecek ağaçlandırma kira bedelinden mahsup edilmez. Hak sahipliği tespit edildikten sonra hak sahibi olmayanlardan tahsiledilen başvuru bedelleri kendilerine iade edilir. Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez ve talep konusu taşınmaz sonraki dönemlerde üçüncü fıkradaki esaslara göre yeniden ilan edilir. İlanda bulunmayan hallerde 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre işlem yapılır. 12- İhaley çıkartılan taşınmaz 100. 000, 00 m2'den küçük olması halinde ve birinci gurup başvuru bulunması durumunda, ikinci gurup başvuru sahibi ihaleye alınmaz, ihaleye çıkartılan taşınmazın 100. 000, 00 m2'den büyük olması halinde, 100. 000, 00 m2'ye kadar birinci gurup başvuru yapanlar hak sahibi olacağından, öncelik birinci gurup başvuru sahiplerine, birinci gurup başvuru sahibi bulunmaması veya yeteri kadar birinci gurup başvuru sahibi bulunmaması halinde taşınmazdan artan kısımlar için ikinci gurup başvuru sahibi ihaleye katılabilecektir. AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN S. NO İLİ/İLÇESİ MAHALLE/KÖY MEVKİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM m2 HAZ. HİS. KİRA SÜRESİ İMAR DURUMU BAŞVURU BEDELİ SON BAŞVURU TARİHİ İHALE TARİHİ VE SAATİ Birinci Grup İkinci Grup 1 KARAMAN/ MERKEZ DEREKÖY SOSMA TARLA 249 4 75. 000, 88 TAM 10 YIL İMARSIZ 1. 000, 00 10. 000, 00 26. 11. 2021 29. 11. 2021 09: 30 2 KARAMAN/ MERKEZ EMİNLER KÖYÜ TARLA 146 14 28. 711, 93 TAM 10 YIL İMARSIZ 1. 000, 00 10. 000, 00 26. 11. 2021 29. 11. 2021 09: 50 3 KARAMAN/AYRANCI İLÇESİ KÜÇÜKKORAŞ KÖYÜ EYGEN HAM TOPRAK 102 25 436. 750, 00 TAM 10 YIL İMARSIZ 1. 000, 00 10. 000, 00 26. 11. 2021 29. 11. 2021 10: 10 İ L A N O L U N U R

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet