Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur.
AA, Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: " Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel