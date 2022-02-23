Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. - Haberler
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur.

AA, Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: " Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Marmara Denizi, Güncel, Haberler

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