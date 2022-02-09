Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA, Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
Bakan Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel