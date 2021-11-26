Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremden etkilenen hak sahiplerine teslime hazırlanan konutlarda incelemelerde bulundu

Deprem konutlarını yerinde inceleyen Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 596 konut ve 145 işyerini İzmirli depremzedelere teslim edeceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından inşa edilen konutları yerinde inceledi.

Depremden en fazla etkilenen bölge olan Bayraklı ilçesinde inşa edilen binaları ve yapımı devam eden binaların şantiyelerini gezen Bakan Kurum, çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, bugün İzmir'i ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 596 konut ve 145 işyerini İzmirli depremzedelere teslim edeceğini söyledi.

"Fiyatlar hakkında bilgi verdi"

Bayraklı genelinde 7 bölgede ve rezerv alanda konutların yapım sürecini başlattıklarını kaydeden Bakan Kurum, hem Bayraklı'da hem de rezerv alanda 5 bin 39 bağımsız bölümden oluşan İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını ifade etti. Bakan Kurum, rezerv alanda 369 konutunu yılsonu itibariyle tamamlayacaklarını, diğer konutların da etaplar halinde teslim edileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut fiyatlarına ilişkin konuyu tüm Türkiye ile paylaştığını hatırlatan Bakan Kurum, "2+1 konutlarımızı 160 ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutlarımızı da 220 ila 260 bin lira arasında veriliyor olacak. Şerefiyesi daha önce hangi katta oturuyorsa o katına, o cephesine yakın olacak şekliyle bu süreç kurayla belirlenip verilecek. 2+1 konutlarımızın taksit ödemeleri 740 liradan, 3+1 konutlarımızın da bin 20 liradan başlıyor. Ödemelerimiz 2 yıl ödemesiz 18 yıl 0 faiz şeklinde sabit ödeme olacak. AFAD'dan hak sahibi olanları AFAD'dan vereceğiz. Yine aynı bölgede, AFAD'dan hak sahibi olamayan vatandaşlarımızı da mağdur etmemek adına kentsel dönüşüm bünyesinde, bakanlığımız bünyesinde süreci yürütüyoruz" dedi. Bakan Murat Kurum, vatandaşlara anahtar teslim törenine davet etti. İHA

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