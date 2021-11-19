Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm... - Haberler
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." - ANKARA

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