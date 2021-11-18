Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı"na katıldı

MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki süreçte, sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik ilave tedbir ve teşvikleri artıracağız. Ortak hedefimiz; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, organize sanayi bölgelerimizle, üniversitelerimizle, iş insanlarımızla tüm organize sanayi bölgelerini 'Yeşil OSB'ye dönüştürmek" dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortak girişimiyle düzenlenen 'TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Kurum, bakanlık olarak denizlerde yaşanan kirlilik türlerine ve çözümlerine dair çalışmalara müsilaj probleminden önce başladıklarını, haziran ayında açıkladıkları 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planını ise ortak bir akılla hazırladıklarını söyledi.

Kurum, "Geçen ay yaptığımız koordinasyon kurulu toplantımızda kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetlerimizi içeren Bütünleşik Stratejik Planımızı 18 stratejik hedef, 43 ana faaliyet, 132 alt faaliyetle ortaya koyduk. Stratejik Planımızı 168 kurum temsilcimizle, 300'den fazla katılımcıyla çalıştay ve toplantılar düzenleyerek hazırladık. Stratejik Planımızın hayata geçirilmesi hususunda adımlarımızı sahada hızlı bir şekilde atıyoruz. İnşallah yapacağımız tüm çalışmaları 3 yılda tamamlayacak, Marmara'da bir daha müsilaj gibi bir sorunla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.

"Yükü azalmış olacak"

Bakan Kurum, Marmara Denizi Havzası'ndaki 7 ilde bulunan 70 OSB'den 44'ünün atık sularının doğrudan ya da dolaylı olarak Marmara Denizi'ne ulaştığını belirterek, "Bu nedenle de Marmara Denizi, endüstriyel tesislerden kaynaklanan ciddi bir kirlilik baskısı altındadır. Marmara Bölgesi'nde atık sularını, belediye kanalizasyonuna deşarj eden münferit sanayi ve organize sanayi bölgelerinden çıkan endüstriyel nitelikli atık suların, belediye kanallarına bağlantı standartlarına bir kısıtlama getiriyoruz. Büyükşehir belediyeleri kanalizasyona deşarj yönetmeliklerini en kısa zamanda revize edecekler. Böylece Marmara Denizi'ne ulaşan endüstriyel atık su kaynaklı kirlilik yükü azalmış olacak" diye konuştu.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet