"Çevre Seferberliği Projesi" kapsamında metruk binalar yıkılıyor

Daha temiz ve daha güvenli Kırklareli için başlatılan "Çevre Seferberliği Projesi" kapsamında Demirtaş Mahallesi'nde bulunan metruk binalar yıkılıyor.

Daha temiz ve daha güvenli Kırklareli için başlatılan "Çevre Seferberliği Projesi" kapsamında Demirtaş Mahallesi'nde bulunan metruk binalar yıkılıyor.

Daha temiz ve daha güvenli bir Kırklareli için çevre bilincini güçlendirmek amacıyla Kırklareli Valiliği himayelerinde uygulamaya konulan "Çevre Seferberliği Projesi" saha ziyaretleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Demirtaş Mahallesi'nde bulunan metruk binanın yıkımı Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Yıkım öncesi gerekli güvenlik önlemleri alınırken, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, bu yapıların getirdiği güvenlik ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla yıkım çalışmasında bir araya gelerek, incelemelerde bulundular. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı