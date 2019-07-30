Çevre savunucuları öldürülüyor: En çok kurban madencilik sektöründe

Dünyada 2018'de her hafta 3 kişi çevre ve doğa savunucusu olduğu için öldürüldü. Filipinler ise çevre savunucularına yönelik cinayetlerin en çok işlendiği ülke oldu. Ölümlerin en çok yaşandığı sektörün ise madencilik olduğu belirlendi.

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Global Witness, 2018 yılında çevre ve toprak koruyucusu olduğu için her hafta en az 3 kişinin öldürüldüğünü ortaya koyan bir araştırma yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle