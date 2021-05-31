Çevre otoyolunda trafik düzenlemesi

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan "Bursa Çevre Otoyolu Yalova ayrımı-Yenişehir ayrımı arası ve Samanlı Bağlantı Yolu arası üst yapı tabakasının iyileştirmesi ve onarım işi" kapsamında O22-03.K.K Nolu Bursa Çevre Otoyolunun 7. ila 15.