Çevre Okuryazarlığı Projesi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) ve Gaziantep Vali Lütfullah Bilgin Ortaokulunca yürütülen 'Ecological Literacy (Çevre Okuryazarlığı)' adlı proje kapsamında Romanya, Litvanya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden bir grup öğretmen Hatay'ın Hassa ilçesine geldi.

Grup, Gaziantep'den öğretmen meslektaşlarıyla Hassa ilçesindeki Karapınar Türkmen Mezarlığı'nı ziyaret ederek buradaki tarihi mezar taşlarını inceledi.

Proje kapsamında Türkiye'ye gelen Litvanyalı Andzelika Andrikeine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan memnun olduklarını söyledi.

Projenin 2 yıllık çalışma olduğunu ifade eden Andrikeine, "Proje kapsamında Litvanya'nın en büyük şehirlerinden bir olan Kaunas'dan geliyoruz. Mümkün olduğu kadar tarihsel ve kültürel yerleri görüp öğrenmeye çalışacağız. Zamanımızı iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Yeni yerler öğreneceğiz. farklı dinlere mensup insanlarla bir araya gelerek yeni bilgiler edineceğiz" sözlerine yer verdi.