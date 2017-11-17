Çevre Koruma Kulübü' Öğrencileri Çöp Topladı

Kütahya'nın Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu 'Çevre Koruma Kulübü' okul bahçesinde çöp toplama faaliyetiyle ilk toplum hizmetini gerçekleştirdi.



Çevre Koruma Kulübü öğrencileri, Kulüp Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen nezaretinde, okul bahçesinde çöp toplama faaliyeti gerçekleştirdi. Öğrenciler, çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek için temizliğe kendi yaşadıkları ortamdan başladılar.



Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, ilk toplum hizmetinde okul bahçesinde kapsamlı bir çöp toplama faaliyeti gerçekleştirerek arkadaşlarına örnek olan 'Çevre Koruma Kulübü' öğrencilerine ve Kulüp Danışman Öğretmen Cemile Aydoğan Karayiyen'e teşekkür etti.(MA-EFE) - KÜTAHYA