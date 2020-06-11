Çevre Koruma Haftası Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklar aileleriyle parkta çiçek dikti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklar aileleriyle parkta çiçek dikti.

Dörtyol Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe katılanlar alana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takarak alındı.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, yaptığı konuşmada uzun zamandır sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukların etkinliğe katılmasının onlara bir moral olduğunu belirtti.

Çevre Koruma Haftası'nda her yıl farklı bir alanın güzelleştirilmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Keskin özellikle vatandaşların yoğun kullanımında olan alanlarda bu çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Başkan Keskin, Dörtyol'a yakışır bir çevre, park ve dinlenme alanları için çalışma yürüteceklerini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kıymacı da çevre konusunda belediye ile yürüttükleri bazı çalışmalara teknik ekip ve malzeme desteğiyle katkı sağladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan çocuklar aileleriyle birlikte parkta çiçek dikerek suladılar.

Kaynak: AA