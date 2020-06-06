Çevre Koruma Haftası Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çevre Koruma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çevre Koruma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, çevre temizliğine karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Belediye olarak çevre kirliliğinin önüne geçmek için önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Mersinimiz, yeşille mavinin buluştuğu ender kentlerden biridir. Daha yeşil bir Toroslar için ilçemizin birçok noktasında ağaçlandırma çalışmalarımızı, mevcut park ve yeşil alanlarımızın bakımlarını hassasiyetle sürdürürken, geri dönüşümde ve sıfır atık projesinde de önemli bir mesafe kat ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA